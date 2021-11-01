Песков подтвердил отсутствие Путина на конференции в Глазго

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин подтвердил, что российский лидер не будет участвовать в конференции Организации Объединенных Наций по климату в Глазго, которая стартует 1 ноября.

«Действительно, президента не будет. В Глазго не предусмотрено участие посредством видеоконференции», — сказал он.

По его словам, в рамках саммита пройдет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам сессии, темы которого перекликаются с тематикой саммита G20.

Песков добавил, что не знает, покажут ли данное видео на конференции, и подчеркнул, что об этом следует спросить ее организаторов.

В Глазго с 1 по 12 ноября пройдет 26-й Всемирная конференция по климату. В первые два дня запланированы личные встречи глав стран-членов «большой двадцатки» – ведущих экономик мира. На мероприятии будет обсуждаться выполнение странами обязательств по выполнению Парижского соглашения, направленного на снижение выбросов парниковых газов, наращивание производства возобновляемой энергии и т.д. Парижское соглашение в 2016 году подписали 195 стран.

На саммите G20, прошедшем 30-31 октября, Путин участвовал в формате видеоконференции. По словам Пескова, решение не ехать в Рим было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. В ходе выступления президент, в частности, указал, что потепление климата в России идет быстрее, чем в среднем в мире. По его словам, за 10 лет средняя температура в России выросла на полградуса.