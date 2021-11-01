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Климкин раскритиковал заявления Украины по дронам Bayraktar

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Global Look Press

Турецкие беспилотники Bayraktar должны стать «оружием победы» на территории Донбасса, а не инструментом пиара украинских властей. Такое мнение опубликовал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Прежде всего, беспилотники — наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие из многих других стран, если будем пиариться на этом. Оружие должно быть для победы, а не пиара. И глядя на «Байрактар», я не понимаю, что есть технологически такого, чего мы бы не сделали», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина «не может полагаться на советское оружие, но и постоянно покупать его у других». В идеале, по мнению Климкина, стране нужно начать делать собственные разработки.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявило том, что после того как оружие куплено, оно принадлежит той стране, которая его приобрела. По его мнению, Анкара не виновата в том, что Киев применил турецкие ударные беспилотники в Донбассе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что применение беспилотника в Донбассе не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и использовано «именно для защиты» Украины.

О том же заявили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев действовал в интересах самообороны и ничего не нарушил, применив ударный беспилотник в Донбассе.

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