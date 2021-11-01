Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить

На заседаниях Совета Россия-НАТО альянс хотел научить Москву жить. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Corriere della Sera.

«НАТО, когда еще были заседания совета Россия–НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить, каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины. В этом был их интерес, усилить пропаганду и проводить давление на Россию», — сказал глава российского МИД.

По его словам, этот «вопрос закрыт», а альянс в случае надобности может обращаться к российскому послу в Бельгии.

30 октября Украина попросила НАТО «показать себя» на Черном море для России. Менее чем через сутки США заявили о начале военно-морских операций в Черном и Средиземном морях.

В ответ на это Лавров заявил, что Москва опирается на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с Россией не желает.