В Раде назвали оплеухой Зеленскому ответ Турции по применению Bayraktar в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высмеял в Facebook команду президента Украины Владимира Зеленского после того, как Турция высказалась по применению Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.

«Еще одна оплеуха внешнеполитической команде Зеленского от «турецких союзников». Формально Чавушоглу, конечно, прав: к применению дрона на Донбассе Анкара не имеет никакого отношения. Но это «и прямо не упоминайте меня, вот прямо забудьте мое имя» (как говорил перед обыском сестре герой комедии «Не может быть» по Зощенко) в исполнении тех, с кем наши дипломаты носились как с дражайшим из партнеров, не может не умилять», — написал Волошин.

Таким образом депутат прокомментировал заявление министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что после того как оружие куплено, оно принадлежит той стране, которая его приобрела. По его мнению, Анкара не виновата в том, что Киев применил турецкие ударные беспилотники в Донбассе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что применение беспилотника в Донбассе не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик и использовано «именно для защиты» Украины.

О том же заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев действовал в интересах самообороны и ничего не нарушил, применив ударный беспилотник в Донбассе.

Ранее генштаб ВС Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По информации штаба, машина уничтожила пушку противника управляемой бомбой.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и т.д.