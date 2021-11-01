Макрон заявил о лжи премьер-министра Австралии по поводу контракта о подлодках

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «знает» о лжи премьер-министра Австралии Скотта Моррисона по теме разрыва контракта на строительство подводных лодок. Таким образом он ответил на вопрос австралийского журналиста Бивена Шилдса о возможности дальнейшего доверия главе правительства Австралии, заданный им на полях саммита G20.

«Посмотрим, что он сделает. Я очень уважаю вашу страну Я очень уважительно и дружески отношусь к вашему народу. Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью», — объяснил Макрон.

Он отметил, что «не думает» о том, солгал ли ему премьер-министр Моррисон. Он подчеркнул, что «знает это».

Ранее «Газета.ru» подробно разбиралась в том, насколько вероятен выход Франции из состава НАТО после скандала с контрактом на строительство подлодок.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.