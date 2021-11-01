В Раде заявили о предательстве Молдавии и Литвы, закупивших газ и электричество в России

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович написал на своей странице в Facebook, что Литва, закупившая российскую электроэнергию, и Молдавия, договорившаяся о продлении контракта на поставку газа с компанией «Газпром», предали Украину.

«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», — написал парламентарий.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, заседающий сейчас в Раде, заявил, что опасается «энергетического реванша России». По его словам, Москва всегда шантажировала Киев поставками газа.

До этого депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что импорт электричества из России и Белоруссии «убивает» украинскую энергетическую систему.