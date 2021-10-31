Байден прибыл на саммит G20 с «ядерным чемоданчиком»

Президент США Джо Байден прибыли на саммит G20 в Риме с «ядерным чемоданчиком», пишет газета «Известия».

В интернете появилось видео того, как один из помощников американского президента пришел на мероприятие, держа в руках кожаную сумку. По словам директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, эта сумка является устройством для связи, которое входит в состав автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами.

В 2018 году сотрудник Секретной службы США нейтрализовал офицера китайской Службы безопасности из-за «ядерного чемоданчика» бывшего американского президента Дональда Трампа во время визита американского лидера в КНР. Офицер китайской службы безопасности не хотел пропускать в зал для переговоров сотрудника с «чемоданчиком», и американскому силовику пришлось «повалить китайца на пол». При этом ни один гражданин КНР «чемоданчика» с ядерными кодами США не коснулся.