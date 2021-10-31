Лавров: Байден передал наилучшие приветы Путину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме полезной. Об этом сообщает ТАСС.

«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы [президенту РФ] Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты»,— рассказал дипломат.

Лавров добавил, что они обсудили выстраивание контактов между лидерами двух стран в будущем. Глава российского МИД передал всю информацию президенту России. По словам дипломата, это будет полезно для дальнейшего выстраивания графиков.

Ранее министр сообщил, что главный вывод из работы саммита «Группы двадцати» заключается в согласовании декларации, в которой говорится, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Риме 30 — 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.