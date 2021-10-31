Политолог Корнилов рассказал, как Великобритания дважды подставила Зеленского

Донецкий историк и политолог Владимир Корнилов заявил, что Великобритания дважды подставила президента Украины Владимира Зеленского, продав украинцам вышедший из эксплуатации ледокол James Clark Ross. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Он подчеркнул, что Зеленский также похвалил сделку, тем самым выставив себя в невыгодном свете. Политолог объяснил, что изначально Великобритания планировала продать одно судно по цене лома, а в итоге Украина купила списанный корабль за $5 миллионов.

Корнилов также добавил, что в интернете недавно было опубликовано видео, на котором показан демонтаж всего важного оборудования на корабле. Только после этого его поставили Украине.

«Нашлась Украина, купившая рухлядь за $5 миллионов. Причем, когда Зеленский ходил вчера по этому ледоколу, я смотрю в украинских новостях — «прорыв науки», «новейшие лаборатории». При этом пару дней назад в YouTube выложили ролик с тем, как срезают это оборудование перед отправкой покупателю. То есть Лондон снова крепко подставил Украину все с тем же ледоколом. Поработали с начинкой, так сказать. А Зеленский, судя по его речи в Одессе, даже об этом не знает», — отметил Корнилов.

Ранее директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заявил, что Украина смогла приобрести у Великобритании корабль за $5 млн. при начальной цене $10 млн.