Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве опечатали магазин «Дикси» из-за непривитого сотрудника 00:41
Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при Skate Canada 00:35
Чимаев пообещал «всех убить» после победы на турнире UFC 267 00:29
YS: в рамках концепции «Голубая Родина» Эрдоган планирует присвоить половину Черного... 00:26
Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма... 00:23
Тейшейра «задушил» Блаховича и завоевал титул чемпиона UFC 00:17
Нью-Йорк назвали худшим местом во время зомби-апокалипсиса 00:01
В Египте до 30 россиян госпитализированы с симптомами... 30.10.2021, 23:55
Кормье: дайте Махачеву титульный бой, этот парень просто убил! 30.10.2021, 23:54
Петр Ян одержал победу над Хукером в титульном поединке UFC 267 30.10.2021, 23:44

Байден призвал Германию выполнять обещания Украине по «Северному потоку – 2»

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джой Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем обсудил гарантии того, что РФ не сможет использовать экспорт газа в «пагубных» целях. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«На встрече Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях», — говорится в публикации.

Кроме этого, Байден, Меркель и Шольц обсудили ситуацию в Афганистане, включая усилия по продолжение гуманитарной помощи этой стране.

Также Байден поздравил Меркель, которая позднее должна покинуть пост канцлера, в связи с более чем 16 годами ее руководящей работы на благо трансатлантических отношений.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Украину отказаться от попыток блокировать «Северный поток — 2» и вместо этого сконцентрироваться на модернизации своего газового комплекса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть