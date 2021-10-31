Байден призвал Германию выполнять обещания Украине по «Северному потоку – 2»

Президент США Джой Байден на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем обсудил гарантии того, что РФ не сможет использовать экспорт газа в «пагубных» целях. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«На встрече Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях», — говорится в публикации.

Кроме этого, Байден, Меркель и Шольц обсудили ситуацию в Афганистане, включая усилия по продолжение гуманитарной помощи этой стране.

Также Байден поздравил Меркель, которая позднее должна покинуть пост канцлера, в связи с более чем 16 годами ее руководящей работы на благо трансатлантических отношений.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Украину отказаться от попыток блокировать «Северный поток — 2» и вместо этого сконцентрироваться на модернизации своего газового комплекса.