Депутат Рады прокомментировал возбуждение на него дела после обращения к Путину

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива прокомментировал уголовное дело, которое возбудила против него прокуратура Украины. Слова парламентария приводит пресс-служба его партии.

Ранее против Кивы возбудили дело о госизмене после обращения к президенту России Владимиру Путину. Дело было открыто по официальному обращению партии «УДАР Виталия Кличко».

«С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию», — сказал Кива.

Он добавил, что по-прежнему готов бороться за свободу и процветание своего народа.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».

Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения.