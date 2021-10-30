Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В островном Королевстве Тонга вывили первого заразившегося коронавирусом 23:18
Глава ДНР заявил о подготовке Украины к войне 23:18
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267 22:57
Глава Крыма Аксенов заявил, что скифское золото попадет в частную коллекцию... 22:53
Глава ВОЗ поблагодарил Путина за инициативу о признании вакцин 22:48
Волков победил Тыбуру на турнире UFC 267 22:43
Ангелина Вовк обратилась к дочери умершего диктора Кириллова, пропустившей похороны... 22:41
На лидера партии Саакашвили напали у избирательного участка в Грузии 22:37
Быстров: «Барселона» решилась уволить Кумана, а в «Спартаке» говорят, что... 22:32
В Грузии оппозиция и правящая партия заявили о победе на выборах мэра... 22:25

Депутат Рады прокомментировал возбуждение на него дела после обращения к Путину

close
100%
Олег Федонюк/facebook.com

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива прокомментировал уголовное дело, которое возбудила против него прокуратура Украины. Слова парламентария приводит пресс-служба его партии.

Ранее против Кивы возбудили дело о госизмене после обращения к президенту России Владимиру Путину. Дело было открыто по официальному обращению партии «УДАР Виталия Кличко».

«С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию», — сказал Кива.

Он добавил, что по-прежнему готов бороться за свободу и процветание своего народа.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Кива поздравил его с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».

Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть