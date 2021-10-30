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Бывший вице-президент Афганистана обвинил талибов* в расстреле на свадьбе

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Reuters

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил боевиков движения «Талибан (организация запрещена в России)» в массовых убийствах на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар. Об этом политик написал в Twitter.

Ранее сообщалось, что местные власти подтвердили инцидент и заявили, что как минимум два человека были арестованы в связи со стрельбой. Местный старейшина, который не пожелал называть своего имени, сообщил, что талибы сначала разрешили сельским жителям играть музыку, а потом напали на них.

«Боевики «Талибана» убили 13 человек, чтобы заставить замолчать музыку на свадебной церемонии в Нангархаре. Мы не можем выразить свой гнев только осуждением... Этот режим не продержится долго, но, к сожалению, до момента его уничтожения афганцы снова будут расплачиваться за него», — написал Салех.

В сентябре стало известно, что «Талибан» захватил $6 миллионов долларов и золотые слитки в резиденции Амруллы Салеха.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд обвинил «Талибан» в геноциде населения в провинции Панджшер, которую ранее контролировали повстанцы. По словам Масуда, новые хозяева Афганистана проводят этнические чистки и совершают «преступления против человечества».

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