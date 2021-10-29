Задержан замглавы администрации Ростова Рысев

В администрации Ростова в Ярославской области прошли обыски, за которыми последовало задержание замглавы городского поселения Михаила Рысева. Об этом сообщает ТАСС.

Глава города Андрей Лось отметил, что задержание Рысева не имеет отношения к деятельности ростовской администрации.

Подробности сообщить не могу до официальной информации Следственного комитета», — уточнил Лось.

По данным ярославских СМИ, задержание чиновника может быть связано с его деятельностью до трудоустройства в администрацию Ростова, а обыски могут быть связаны с делом депутата Романа Фомичева. Ранее сообщалось, что дело связано со строительством жилья для детей-сирот, учрежденное в 2018 году компанией «Выбор», которая принадлежит Фомичеву. Компания заключила два госконтракта на приобретение 147 квартир для сирот с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, общая сумма которых превышает 248 млн рублей.