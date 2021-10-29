Саакашвили начал принимать лекарства в тюрьме

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Гелхаури заявил, что политик начал принимать лекарства в тюрьме. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По словам адвоката, Саакашвили также планирует сдать все необходимые анализы. Он добавил, что защита настаивает на отправке политика в частную клинику.

Ранее врач Максим Перебейнос рассказал, что Саакашвили, объявивший голодовку в тюрьме города Рустави, отказался от медицинского наблюдения. Он отметил, что по словам Саакашвили, он отказывается от наблюдения врачей за своим здоровьем из-за того, что политику отказывают в юридической помощи.

До этого уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Саакашвили грозит принудительное кормление.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.