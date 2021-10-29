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РБК узнал о возможной отставке губернатора Томской области

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам двух из них, вероятность ухода Жвачкина «высочайшая». Он может покинуть свой пост до конца этого года, но окончательное решение остается за президентом.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил в отставку своего заместителя Михаила Семенова из-за нарушения ряда пунктов служебного контракта, сообщается на сайте регионального правительства.

До этого руководитель пресс-службы главы и правительства Хакасии Яна Тамаровская заявила, что распространившиеся в СМИ сообщения о досрочной отставке главы региона Валентина Коновалова не соответствуют действительности.

14 октября в федеральных СМИ появилась информация о том, что Коновалов в ближайшее время может уйти в отставку, а его пост займет депутат Государственной думы Сергей Сокол, избиравшийся по хакасскому одномандатному округу.

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