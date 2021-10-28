В МИД посоветовали США начинать с себя в вопросах прав человека

США следует начинать с себя в вопросах прав человека вместо того, чтобы заниматься морализаторством других. Соответствующее мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», — написала она.

Представитель МИД напомнил, что в марте текущего года госсекретарь США подтвердил намерение администрации противодействовать нарушениям прав человека, так как »Джо Байден привержен тому, чтобы вновь поставить права человека в центр американской внешней политики». При этом она указала на последовавшие американские санкции в адрес России, Китая и Белоруссии.

«Этот поток возмущения несоответствием мировой ситуации «высоким американским стандартам» больше похож на новую обложку «Шарли эбдо», особенно если почитать опубликованные отдельно друг от друга данные ФБР и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. А они подтверждают: сама Америка переживает сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис», — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что первый выданный в США гендерно-нейтральный паспорт — это «чудовищная метаморфоза», которую навязывают под видом свободы выбора.