Европарламент рекомендовал лишить экс-мэра Риги Ушакова депутатского иммунитета

Европейский парламент рекомендовал лишить бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатского иммунитета, защищающего его от уголовного преследования. Об этом сообщает агентство LETA.

При этом окончательного решения по этому вопросу еще не принято, заключительный вердикт Европарламент вынесет в ноябре.

Ранее административный окружной суд отклонил жалобу депутата Европарламента Нила Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги, произошедшее весной 2019 года.

По данным издания, суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Сам Ушаков пока никак не прокомментировал отклонение жалобы.

До этого сообщалось, что Нил Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов». Он занимал должность мэра Риги в течение 10 лет и сейчас является депутатом Европарламента вместе с бывшим вице-мэром Риги Андрисом Америксом.