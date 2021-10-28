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Шредер призвал Евросоюз прекратить винить Россию в газовом кризисе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Евросоюзу нужно перестать обвинять Россию в создании условий для энергетического кризиса. Об этом он сообщил на Евразийском экономическом форуме в Вероне, передает ТАСС.

По его мнению, в росте цен на газ виновата не Россия, а рост спроса со стороны компаний и экономический бум в странах Азии. Он добавил, что цены на энергоресурсы выросли также из-за восстановления экономики после пандемии.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что только Россия может помочь Европе в преодолении энергетического кризиса.

По его словам, Москва может увеличить объемы поставок и ей следует это сделать. При этом он подчеркнул, что России нужно использовать уже существующие газопроводы, а не «Северный поток — 2».

До этого лидер «Европейской народной партии» (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что чтобы снизить зависимость от российских поставок газа, Евросоюз должен вкладываться в сжиженный природный газ.

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