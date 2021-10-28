Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Женщина раскрыла обман возлюбленного с помощью маленького зеркальца 14:35
Власти Польши рассказали, сколько денег тратят на мигрантов из Белоруссии 14:35
Автор «унизившей ветеранов» картины рассказал об итогах разговора со... 14:34
В суде подтвердили, что на МУЗ-ТВ составлен протокол о гей-пропаганде 14:34
Юрист сообщил, за какие штрафы предусмотрены скидки по новому КоАП 14:34
В выходные воздух в Москве прогреется до +14°С 14:33
Стало известно, во сколько обошелся Boeing перенос запуска корабля Starliner 14:29
ООН не хватает денег для помощи Афганистану 14:27
Актер Петров объяснил, почему не снимается в Голливуде 14:25
Мишленовские рестораны объяснили, почему не доставляют свою еду 14:24

Жена Дегтярева показала хабаровчанам свой «культурный код»

close
100%
Кадр из видео/6ТВ Хабаровск/Youtube

Супруга губернатора Хабаровского края Галина Дегтярева начала работать на местном телевидении. Дегтярева будет вести авторскую программу «Культурный код» на телеканале 6ТВ. Об этом сообщило агентство AmurMedia.

По словам главного редактора канала Александра Удовиченко, супруга политика «очень глубоко погружена в культурную среду Хабаровского края». Удовиченко подчеркнул в разговоре с AmurMedia, что Дегтярева хорошо подготовлена для этой работы.

«Мы очень довольны, первые выпуски вышли на уровне. Зрительская реакция на первый выпуск нас тоже порадовала», — рассказал Удовиченко.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее изолировался из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть