Жена Дегтярева показала хабаровчанам свой «культурный код»

Супруга губернатора Хабаровского края Галина Дегтярева начала работать на местном телевидении. Дегтярева будет вести авторскую программу «Культурный код» на телеканале 6ТВ. Об этом сообщило агентство AmurMedia.

По словам главного редактора канала Александра Удовиченко, супруга политика «очень глубоко погружена в культурную среду Хабаровского края». Удовиченко подчеркнул в разговоре с AmurMedia, что Дегтярева хорошо подготовлена для этой работы.

«Мы очень довольны, первые выпуски вышли на уровне. Зрительская реакция на первый выпуск нас тоже порадовала», — рассказал Удовиченко.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее изолировался из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении.