Песков оценил объявление в розыск Савельева, опубликовавшего видео с пытками заключенных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, почему опубликовавшего видео с пытками заключенных белоруса Сергея Савельева объявили в международный розыск. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Вообще после всей этой ситуации оперативная была реакция, генпрокуратура начала соответствующие проверки во ФСИН. Нужно дождаться итогов проверок», — сказал он.

Песков добавил, что администрация президента не планирует разбираться с этой проблемой, так как это «прерогатива правоохранительных органов».

Ранее саратовская полиция объявила в международный розыск белоруса Сергея Савельева, опубликовавшего видео с пытками в колонии. В частности, Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Он заочно арестован.

Основатель gulagu.net Владимир Осечкин, в свою очередь, заявил, что видеоархив ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он заверил, что эти материалы вывезены в Страсбург и направлены международным организациям по борьбе с пытками.