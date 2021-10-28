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Мировые лидеры защитят окружающую среду с помощью Lego

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Lego Group

Компания Lego создала набор инструкций по защите окружающей среды для мировых лидеров, аналогичный тем, что прилагаются к конструкторам компании, сообщает издание Axios.

Политики получат инструкции на предстоящем климатическом саммите COP26, который состоится на этой неделе.

Компания составила инструкцию в рамках исследования под названием «Построить изменение» (Build the change). В ходе работы представители Lego опросили мнение 6 тыс. детей от 8 до 18 лет об окружающей среде, а также выслушали их предложения, как ее защитить.

Буклет с инструкциями будет доступен на официальных аккаунтах компании в социальных сетях.

Ранее в этом году компания представила прототип Lego-кирпича, сделанного из переработанных пластиковых бутылок.

В начале июня компания выпустила первый ЛГБТК+ набор под названием Everyone Is Awesome («Все прекрасны»). Семь фигурок в наборе окрашены в цвета радужного флага, еще пять — светло-голубой, белый, розовый (цвета транс-сообщества), а также в черный и коричневый, чтобы подчеркнуть разнообразие оттенков кожи ЛГБТК+ людей.

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