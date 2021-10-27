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Украина продолжает незаконно удерживать наблюдателя СЦКК, заявил Грызлов

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинские власти продолжают незаконное удерживание наблюдателя Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), представителя Луганска, который был преступно захвачен две недели назад. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

«Представители ОБСЕ не предпринимают усилий, направленных на урегулирование ситуации. Тем более, что захват наблюдателя СЦКК украинскими военными — это грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ», - сказал он.

Украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР Андрея Косяка 13 октября. Служба безопасности Украины допросила задержанного в связи с подозрением в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в МИД РФ заявили, что Косяк оказался российским гражданином, однако Украина не уведомила об этом дипломатические учреждения РФ.

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