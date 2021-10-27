Швейцария ввела санкции против России

Швейцария присоединилась к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений против России из-за «нарушения территориальной целостности Украины». Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте государственного секретариата Швейцарии по экономическим делам.

Согласно тексту, в список санкций, которые ввели из-за присоединения Крыма, попали еще восемь граждан России: российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории полуострова.

Они попали под европейские рестрикции из-за «принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя».

В России неоднократно подчеркивали, что референдум в Крыму в 2014 году прошел в полном соответствии с нормами международного права и крымчане определили свою судьбу демократическим путем.

Ранее The Washington Post заявила о провале санкционной политики США.