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Горбачев назвал два «роковых удара» по перестройке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что главные удары по перестройке в стране нанесли ГКЧП и беловежские соглашения, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что главным во время этого периода было направление перемен, и оно, по его мнению, было правильным.

«И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», — сказал Горбачев участникам конференции «Ветер перестройки».

Экс-президент СССР также выразил уверенность в «правоте перестройки».

«Это не значит, что у нас не было ошибок и заблуждений, что нам всегда удавалось выдержать верный темп преобразований», - пояснил он.

Бывший советский лидер ранее уже обвинил членов ГКЧП, организаторов августовского путча, а также подписантов Беловежских соглашений, в развале СССР.

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 — 21 августа 1991 года провалился, не добился своей цели по двум причинам. Одна из них заключается в том, что все события тех дней в основном проходили в Москве, где большинство были сторонниками изменений, которые привнесла перестройка. Другая - то, что у некоторых руководителей тогда не хватило жесткости.

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