Омский депутат назвал коллегу «заикастой обезьяной» на заседании горсовета

Словесная перепалка произошла на заседании Омского горсовета: депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от «Коммунистов России» Владимира Жукова «заикастой обезьяной», а происходящее охарактеризовал как клоунаду, сообщает РИА «Новости».

Конфликт произошел из-за того, что Владимир Жуков на заседании критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ и даже предложил лишить депутата от этой партии Федина слова на три месяца, поскольку тот долго излагает свои мысли, «вносит дестабилизацию» в работу и затягивает заседания.

Иван Ивченко вступился за однопартийца, заявив, что на выборах у их партии «подлым путем» «отобрали» семь мандатов.

«Что сейчас происходит, [спикер горсовета] Владимир Валентинович [Корбут]?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк», — возмутился Ивченко.

Корбут в ответ попросил депутатов «не устраивать диспуты». По сообщениям ряда региональных СМИ, которые приводит агентство, Жуков плеснул водой в лицо Ивченко, но в пресс-службе горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили. При этом сам факт конфликта признали.

Ранее сообщалось, что глава МВД и депутат подрались на празднике в честь Дня независимости Абхазии.