Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Главкосмос» заключил контракт с четырьмя туристами 17:02
Названы популярные направления отдыха россиян будущей зимой 17:02
Женщина сделала коррекцию бровей, но результат довел ее до истерики 17:01
Рабочего, убившего доцента РЭУ и ее мать, приговорили к 24 годам 16:58
Пенсионный фонд автоматически начислит 50 тыс. к 80-й годовщине открытия Дороги... 16:57
Бразильца, проигнорировавшего предупреждение, укусил крокодил 16:57
В единственном ковидном госпитале Азова не осталось свободных мест 16:55
Гимнастка Арина Аверина объяснила свою ошибку в упражнении с обручем... 16:54
WSJ: попытки ослабить Россию на газовом рынке обойдутся Европе в $30 млрд 16:49
Новой женой Гогена Солнцева оказалась экс-падчерица шоумена 16:44

Омский депутат назвал коллегу «заикастой обезьяной» на заседании горсовета

close
100%
Омский городской совет

Словесная перепалка произошла на заседании Омского горсовета: депутат от КПРФ Иван Ивченко назвал представителя от «Коммунистов России» Владимира Жукова «заикастой обезьяной», а происходящее охарактеризовал как клоунаду, сообщает РИА «Новости».

Конфликт произошел из-за того, что Владимир Жуков на заседании критиковал идеи депутатов от фракции КПРФ и даже предложил лишить депутата от этой партии Федина слова на три месяца, поскольку тот долго излагает свои мысли, «вносит дестабилизацию» в работу и затягивает заседания.

Иван Ивченко вступился за однопартийца, заявив, что на выборах у их партии «подлым путем» «отобрали» семь мандатов.

«Что сейчас происходит, [спикер горсовета] Владимир Валентинович [Корбут]?! Кто заикастую обезьяну пустил в представительный орган? Это вопрос к городской избирательной комиссии? Что происходит? Все мужики сейчас сидят, и я уверен, они меня в душе поддерживают. Настоящая клоунада! Из представительного органа делают цирк», — возмутился Ивченко.

Корбут в ответ попросил депутатов «не устраивать диспуты». По сообщениям ряда региональных СМИ, которые приводит агентство, Жуков плеснул водой в лицо Ивченко, но в пресс-службе горсовета этот момент не зафиксировали и не подтвердили. При этом сам факт конфликта признали.

Ранее сообщалось, что глава МВД и депутат подрались на празднике в честь Дня независимости Абхазии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях