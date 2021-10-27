МИД Германии оценил информацию об использовании Украиной турецкого БПЛА

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало сообщения об использовании украинской армией беспилотников Bayraktar на территории Донбасса, назвав это «нарушением минских соглашений». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Мы призываем вновь все стороны к деэскалации», — заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе в ходе брифинга.

Во время выступления она сослалась на сообщение Генштаба Украины о применении дрона «в ответ на артиллерийский обстрел и гибель солдата и ранения другого». Дата сообщения не уточнялась.

В МИД России ранее заявили, что Москва начала проверку в связи с появившейся информацией о применении Украиной беспилотников в Донбассе.

27 октября появились сведения, что военные Украины впервые якобы применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Аппарат благодаря управляемой бомбе якобы уничтожил оружие противника.

При обезвреживании боеприпаса удалось избежать «жертв и масштабных последствий». Представители ДНР передали информацию сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.