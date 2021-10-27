Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Депутат Свищев призвал WADA применить жесткие санкции в отношении Украины 15:29
В Сургуте нашли два склада с 11 тоннами контрафактного алкоголя 15:26
Жена погибшего во время поисков Светличной раскрыла детали его смерти 15:23
Ученые: акулы нападают на людей, путая их с тюленями 15:23
В Новосибирске полицейские задержали «Дракулу» 15:21
Самолет Egypt Air, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения... 15:20
Сбивший протестующих на автомобиле в США, выдвинулся в мэры 15:17
Тарасова назвала враньем новость о выступлении Трусовой с переломом стопы 15:15
Зеленский ответил на петицию о полном запрете гастролей российских артистов 15:15
В Иране топливный кризис объяснили атакой иностранного государства 15:13

МИД Германии оценил информацию об использовании Украиной турецкого БПЛА

close
100%
@donikroman/facebook.com

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало сообщения об использовании украинской армией беспилотников Bayraktar на территории Донбасса, назвав это «нарушением минских соглашений». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Мы призываем вновь все стороны к деэскалации», — заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе в ходе брифинга.

Во время выступления она сослалась на сообщение Генштаба Украины о применении дрона «в ответ на артиллерийский обстрел и гибель солдата и ранения другого». Дата сообщения не уточнялась.

В МИД России ранее заявили, что Москва начала проверку в связи с появившейся информацией о применении Украиной беспилотников в Донбассе.

27 октября появились сведения, что военные Украины впервые якобы применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе. Аппарат благодаря управляемой бомбе якобы уничтожил оружие противника.

При обезвреживании боеприпаса удалось избежать «жертв и масштабных последствий». Представители ДНР передали информацию сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях