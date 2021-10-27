Лавров заявил, что НАТО ведет опасные игры, пытаясь распространить свою миссию на весь мир

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что НАТО ведет опасные игры, пытаясь распространить свою миссию на весь мир. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть свидетельства того, что натовские планировщики сейчас обращают внимание на Восток, уже говорят устами генсека НАТО [Йенса] Столтенберга о том, что миссия НАТО должна распространяться на Индо-Тихоокеанский регион», — сказал дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы противостоять планам Североатлантического альянса и повышать осознание всеми государствами, на которые пытаются влиять в НАТО, опасности подобного курса.

Лавров заявил, что дипломатических мер против действий альянса уже недостаточно. По его словам, в данному случае следует принимать другие меры, которые будут адекватны угрозам, создаваемым в отношении России.

«Смею вас заверить, что президент [РФ Владимир] Путин держит эти вопросы на личном контроле, и все необходимое все соответствующие ведомства — и дипломатические, и недипломатические — делают», — подытожил министр.

Ранее официальной представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает заниматься милитаризацией Украины, на территории которой уже насчитывается порядка десяти мест дислокации военных альянса.