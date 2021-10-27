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Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем

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Aly Song/Reuters

Дипломаты КНР призвали США придерживаться договоренностям об «одном Китае» и прекратить все отношения с Тайванем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства КНР в Вашингтоне.

В заявлении говорится, что в мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая.

В посольстве сообщили, что 50 лет назад США пытались создать в ООН «один Китай и один Тайвань» или «два Китая», но эта попытка провалилась, а в настоящий момент Вашингтон открыто поддерживает силы, выступающие за независимость Тайваня.

Дипломаты КНР призвали США немедленно прекратить все официальные контакты с Тайванем, прекратить безответственные и ошибочные высказывания для сохранения общего положения в китайско-американских отношениях.

Ранее колумнист издания Financial Times Гидеон Рахман оценил перспективы начала вооруженного конфликта между США и КНР за Тайвань. По его версии, Китай счел вывод американских войск из Афганистана как знак геополитической слабости, после чего Пекин может позволить себе бросить вызов американскому доминированию в тихоокеанском регионе и объединить КНР с Тайванем. Теперь у Китая появляется возможность самому выстраивать свою версию «стратегической двусмысленности», нагнетая алармистские настроения касательного возможного вторжения на остров, но не сообщая о конкретных планах.

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