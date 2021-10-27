Оппозиция на Украине раскритиковала демонтаж ордена Великой Отечественной войны

Депутаты оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили украинскую власть в оскорблении памяти украинцев, воевавших в рядах Красной армии, после демонтажа демонтаж копии ордена Отечественной войны на военном мемориале «Марсово поле» во Львове. Об этом говорится на сайте партии.

По их словам, на Украине искаженная трактовка исторических событий, отказ от памяти о героях Великой Отечественной, а обесценивание их подвига в борьбе с фашизмом возведены в ранг государственной политики. Оппозиционная партия считает, что демонтаж советского символа во Львове — это очередная поддерживаемая властью дерзкая, демонстративная и показательная попытка уничтожить всякое упоминание о Великой Отечественной войне.

Там добавили, что такие действия можно считать насильственным уничтожением исторической памяти украинского народа, неприкрытым проявлением тоталитарной идеологии, а также угрозой героизации нацистских преступников и распространения подобной практики на другие города нашей страны.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую».