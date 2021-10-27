Эксперт рассказал о перспективах отношений Берлина и Москвы при новом правительстве ФРГ

Глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм заявил, что новый кабинет ФРГ будет следовать текущему курсу в отношении РФ, но связи двух стран зависят от общей политики Евросоюза. Об этом эксперт рассказал в интервью «Известиям».

«Перед Германией не стоит выбор говорить с Россией или нет. Нам всегда нужно говорить с Россией. Исходя из этого и формируется политика страны на этом направлении — чтобы иметь нормальные рабочие связи с Москвой. И это не зависит от партии», — отметил Крумм.

По его словам то, на на каком уровне будут эти отношения при новом канцлере, зависит от общей политической ситуации в ЕС, а также от европейской безопасности.

«Я ожидаю нормальных отношений между нашими странами. Но, как вы знаете, к сожалению, это зависит не только от Германии», — резюмировал Крумм.

При этом, он отметил, что «все в Германии прекрасно понимают, что есть проблемы, которые можно решить только вместе с Россией».

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру страны Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий, , назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».

26 октября Бундестаг открыл первое свое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов. Впервые за последние 16 лет большинство в парламенте не принадлежит блоку партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), по итогам голосования первое место получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).