Украинский МИД «не оставит в покое» Поклонскую

Украина не прекратит преследование Натальи Поклонской по обвинению в госизмене после назначения ее чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде. Об этом в Twitter заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Про Поклонскую мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей», — заявил Кулеба.

Он отметил, что по вопросу выдачи Поклонской работают украинские Генпрокуратура, министерство юстиции и МВД.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской». При этом в министерстве иностранных дел Кабо-Верде исключили возможность экстрадиции Поклонской на Украину.

В 2014 году на Украине в отношении Поклонской было заведено уголовное дело по статье «действия, направленные на насильственные изменения или свержение конституционного строя или захват государственной власти». В 2016 году украинские власти обвинили ее в государственной измене. Прокурор страны Юрий Луценко тогда уточнил, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» и «госизмена».

В ответ на это адвокаты Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова подали жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство в Европейский суд по правам человека.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.