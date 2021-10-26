Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ФХР объявила состав олимпийской сборной России 17:56
Ботаники рассказали, как глобальное потепление изменит вкус кофе 17:53
Радикал с криком «Слава Украине» атаковал мужчину в кофте... 17:51
Родители в Афганистане продали дочь за $500, чтобы не умереть от голода 17:51
В депздраве спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве... 17:50
Лысенков: Кучеров забанил всех российских журналистов 17:47
В Пентагоне рассказали, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год 17:47
Украинский МИД «не оставит в покое» Поклонскую 17:46
Тюленя-талисмана климатического форума в Шотландии раскритиковали за сходство... 17:46
Защита обжаловала решение о запрете «Мужского государства» 17:44

ВСУ попытались занять территорию ДНР

close
100%
Вадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

Силы украинской армии предприняли попытку продвинуться в сторону территорий, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) на линии соприкосновения в Донбассе, передает Донецкое агентство новостей. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинская сторона совершила акт агрессии.

«Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе», — пояснила министр.

Поселок Старомарьевка находится на левом берегу реки Кальмиуса. К западу от населенного пункта, по руслу Кальмиуса проходит линия разграничения сил в Донбассе. Поселок контролируется ДНР.

При этом, по информации Донецкого агентства новостей, помимо попытки взятия Стармарьевки, ВСУ также провели серию минометных обстрелов около данного поселка. Представители ДНР зафиксировали факт атаки утром 26 октября.

Ранее сообщалось, что экс-премьер ДНР предупредил о скорой войне в Донбассе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях