ВСУ попытались занять территорию ДНР

Силы украинской армии предприняли попытку продвинуться в сторону территорий, подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) на линии соприкосновения в Донбассе, передает Донецкое агентство новостей. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, украинская сторона совершила акт агрессии.

«Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе», — пояснила министр.

Поселок Старомарьевка находится на левом берегу реки Кальмиуса. К западу от населенного пункта, по руслу Кальмиуса проходит линия разграничения сил в Донбассе. Поселок контролируется ДНР.

При этом, по информации Донецкого агентства новостей, помимо попытки взятия Стармарьевки, ВСУ также провели серию минометных обстрелов около данного поселка. Представители ДНР зафиксировали факт атаки утром 26 октября.

Ранее сообщалось, что экс-премьер ДНР предупредил о скорой войне в Донбассе.