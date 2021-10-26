Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Массовый сбой электронных браслетов для отслеживания осужденных произошел во Франции 16:25
Пожарные спасли 13 человек из дома в Балтийске, где произошел взрыв газа 16:24
Перечислены шесть минусов дорог, из-за которых случаются аварии 16:22
В Польше представили законопроект об обороне, где Россия названа потенциальным... 16:22
Во Владимирской области нашли девочку, которую мать увела в лес 16:21
Маккарти — Кормье: Емельяненко дрался вдвое больше, чем ты, о каком середняке... 16:21
Отец из Индонезии назвал своего сына ABCDEF GHIJK Zuzu 16:19
Франция получила отсрочку на маркировку шампанского в России... 16:11
Женщина-инвалид занялась секс-бизнесом ради новой кухни 16:08
Режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках 16:08

На Барбадосе избрана первый президент в истории страны после отказа от монархии

close
100%
Кадр из видео/Governor-General of Barbados/Youtube

Адвокат Сандра Прунелла Мейсон была единогласно избрана двумя палатами парламента Барбадос на президентский пост. Как сообщает «Би-Би-Си», Мейсон до этого занимала пост генерал-губернатора.

Инаугурация нового главы государства запланирована на 30 ноября. В этот же день Барбадос официально станет республикой.

Помимо того, что она станет первым президентом в истории страны, она станет единственным в истории первым президентом-женщиной.

С объявления независимости в 1966 году до 2021 года Барбадос был монархией. При этом, главой государства, как и во множестве других стран Содружества наций была королева Великобритании Елизавета II. Тем не менее, недавно правительство государства объявило о переходе страны к республиканской форме правления. С этого года Барбадос станет парламентской республикой. Президент страны будет избираться Парламентом Барбадос сроком на четыре года с возможностью однократного переизбрания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях