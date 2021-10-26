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В Совфеде предложили отказаться от культурных связей с Нидерландами из-за «скифского золота»

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Если «Скифское золото» будет передано Украине по решению суда Амстердама, России стоит отказаться от отношений с Нидерландами, прежде всего в культурной сфере, заявил «Газете.Ru» представитель Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Если в конце концов золото будет передано Украине, это, конечно, ляжет серьезным пятном на правовую систему Нидерландов. И нам, конечно, в принципе никаких отношений, в культурной сфере прежде всего, не надо иметь с Нидерландами», — сказал сенатор.

По словам Цекова, российская сторона будет опротестовывать соответствующее решение Апелляционного суда Амстердама.

«Будут работать юристы, если есть возможность опротестовать это решение. По-моему, есть, поэтому будем опротестовывать», — сказал он.

Нидерланды, как отметил сенатор, в очередной раз продемонстрировали свои антироссийские и антикрымские взгляды, «которыми страдают и судьи».

«Решение возмутительное, неправовое, политическое, антироссийское, антикрымское. Клады «Скифского золота» были найдены стараниями крымских археологов за много лет раскопок с момента окончания Великой Отечественной войны», — заявил член Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацией со «Скифским золотом» занимаются юристы и Министерство культуры.

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