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В ЕС Brexit назвали «экономической катастрофой» для Великобритании

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Kirsty Wigglesworth/AP

Великобритания находится в достаточно сложной экономической ситуации, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По его словам, выход Лондона из состава Евросоюза привел к настоящей «экономической катастрофе».

«Это экономическая катастрофа <…> Посмотрите, что происходит с полками магазинов, с пополнением запасов топлива, с нехваткой медсестер и врачей, с нехваткой водителей грузовиков и со всем строительством. То, что происходит в эти дни, — это катастрофа», — цитирует слова Бретона BFMTV.

По мнению еврокомиссара, британские власти обещали своим гражданам «процветание» после Brexit, но теперь страна сталкивается с серьезными трудностями. С точки зрения Бретона, происходящее трагедия для Великобритании.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с поставками товаров жители Великобритании стали скупать ингредиенты для праздничных блюд к Рождеству, чтобы не остаться без еды на праздник.

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