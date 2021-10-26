В Крыму объяснили решение по «скифскому золоту» неприязнью судьи к России

Решение Апелляционного суда в Амстердаме о передаче «скифского золота» Украине может быть связано с личной неприязнью судьи к России, сказал «Газете.Ru» бывший депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

«Видимо, голландский суд разжалобили вопли Киева по поводу скифского золота, а, может, у судьи была личная неприязнь к нашей стране», — полагает Бальбек.

По его словам, эта золотая коллекция должна принадлежать крымским музеям и голландцы как честные люди должны были вернуть ее.

«Объективностью даже не пахнет, зато явно ощущается запах политической кухни, щедро сдобренной антироссийскими приправами», — отметил экс-депутат.

Он обратил внимание, голландцы сначала «тянули резину», а теперь делают «неожиданные реверансы» в сторону Киева.

«Это печальное событие еще раз демонстрирует, что верить в объективность европейских правовых институтов бесполезно и даже вредно для нашего государства», — заключил Бальбек.

Ранее сообщалось, что у России есть 3 месяца на обжалование решения Апелляционного суда в Амстердаме.