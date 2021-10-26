Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мурашко заявил, что почти 60 тысяч детей в России заболели коронавирусом 14:53
Трансляций чемпионата мира по художественной гимнастике не будет на российском... 14:52
В Балтийске в жилом доме произошел сильный взрыв выбил стекла квартир дома... 14:49
Психологи: женщины подвержены перепадам настроения не больше мужчин 14:48
Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней 14:46
В Крыму рассказали о «лазейках» для возвращения «скифского золота» 14:46
Треть рынка биткоинов находится в руках ограниченного числа инвесторов 14:45
Мишустин заявил, что кабмин выделил 56 млрд рублей на лечение населения от... 14:44
Собянин заявил об увеличении вакцинации в Москве в 4 раза 14:43
Елизавета II впервые появились на публике после выписки из больницы 14:42

В Крыму объяснили решение по «скифскому золоту» неприязнью судьи к России

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Решение Апелляционного суда в Амстердаме о передаче «скифского золота» Украине может быть связано с личной неприязнью судьи к России, сказал «Газете.Ru» бывший депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

«Видимо, голландский суд разжалобили вопли Киева по поводу скифского золота, а, может, у судьи была личная неприязнь к нашей стране», — полагает Бальбек.

По его словам, эта золотая коллекция должна принадлежать крымским музеям и голландцы как честные люди должны были вернуть ее.

«Объективностью даже не пахнет, зато явно ощущается запах политической кухни, щедро сдобренной антироссийскими приправами», — отметил экс-депутат.

Он обратил внимание, голландцы сначала «тянули резину», а теперь делают «неожиданные реверансы» в сторону Киева.

«Это печальное событие еще раз демонстрирует, что верить в объективность европейских правовых институтов бесполезно и даже вредно для нашего государства», — заключил Бальбек.

Ранее сообщалось, что у России есть 3 месяца на обжалование решения Апелляционного суда в Амстердаме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях