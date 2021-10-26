Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мурашко заявил, что почти 60 тысяч детей в России заболели коронавирусом 14:53
Трансляций чемпионата мира по художественной гимнастике не будет на российском... 14:52
В Балтийске в жилом доме произошел сильный взрыв выбил стекла квартир дома... 14:49
Психологи: женщины подвержены перепадам настроения не больше мужчин 14:48
Глава Минобрнауки попросил проверить знания студентов после нерабочих дней 14:46
В Крыму рассказали о «лазейках» для возвращения «скифского золота» 14:46
Треть рынка биткоинов находится в руках ограниченного числа инвесторов 14:45
Мишустин заявил, что кабмин выделил 56 млрд рублей на лечение населения от... 14:44
Собянин заявил об увеличении вакцинации в Москве в 4 раза 14:43
Елизавета II впервые появились на публике после выписки из больницы 14:42

Штайнмайер попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

close
100%
Wolfgang Rattay/Reuters

Президент ФРГ Франк- Вальтер Штайнмайер в соответствии с конституцией страны попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы германского лидера.

«Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона ввиду того, что сегодня (26 октября — прим.) проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время Валдайского форума заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель могла бы баллотироваться на этот пост вновь. Глава государства напомнил, что шестой канцлер ФРГ, Гельмут Коль, был у власти столько же, сколько и Меркель, — 16 лет. Российский лидер назвал его «объединителем Германии».

Меркель была федеральным канцлером с 2005 года. В конце сентября 2021 года в Германии состоялись парламентские выборы. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Итоги немецких парламентских выборов не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

6 октября в Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях