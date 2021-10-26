Штайнмайер попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

Президент ФРГ Франк- Вальтер Штайнмайер в соответствии с конституцией страны попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы германского лидера.

«Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона ввиду того, что сегодня (26 октября — прим.) проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин во время Валдайского форума заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель могла бы баллотироваться на этот пост вновь. Глава государства напомнил, что шестой канцлер ФРГ, Гельмут Коль, был у власти столько же, сколько и Меркель, — 16 лет. Российский лидер назвал его «объединителем Германии».

Меркель была федеральным канцлером с 2005 года. В конце сентября 2021 года в Германии состоялись парламентские выборы. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Итоги немецких парламентских выборов не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

6 октября в Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать правительство ведется между СДПГ, победившей на выборах, и ХДС/ХСС, который пытается остаться у власти.