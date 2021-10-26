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Новый состав Бундестага собрался без Меркель

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Бундестаг 20-го созыва собрался на свое первое заседание спустя месяц после парламентских выборов в Германии, передает Die Welt. Впервые за последние 16 лет большинство в парламенте не принадлежит блоку партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), по итогам голосования первое место получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Более того, на новом заседании Бундестага действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые за 31 год не присутствует в качестве депутата, она занимает место на трибуне с другими членами кабмина — глава немецкого правительства отказалась от участия в выборах и должна уйти в отставку после формирования новой правящей коалиции в парламенте.

При этом активные переговоры по созданию правительства на данный момент идут между СДПГ, «Зелеными» и Свободной демократической партией Германии. Блок ХДС/ХСС в этих обсуждениях не участвует, что грозит переходом объединения в оппозицию после 16 лет правления Германией под руководством Меркель.

Ранее сообщалось, что оппоненты партии Меркель официально начали переговоры по созданию коалиции.

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