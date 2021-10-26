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Читатели Spiegel призвали главу минобороны Германии уйти в отставку после угроз в адрес России

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Markus Schreiber/AP

Читатели немецкого журнала Der Spiegel прокомментировали заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр об использовании ядерного оружия в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!» — написал один из читателей.

Другой подписчик газеты выразил удивление относительно угрожающих заявлений стран Запада о нападении на Россию.

Юзер с ником JuerGenredeTmit отметил, что если партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель не останется у власти, то Германия может превратиться в ядерную пустыню. Он назвал Крамп-Карренбауэр «сумасшедшей женщиной» и заявил, что ее некомпетентность опасна. Читатель предложил министру уйти в отставку и никогда больше не возвращаться в политику.

«Некоторые здесь, кажется, не понимают, что первый удар неизбежно повлечет за собой ответ и запустит цепную реакцию. Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий. Такие угрозы совершенно абсурдны», — отметил MrSpock.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО стоит ясно продемонстрировать России, что альянс готов и к военным действиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ на заявление Крамп-Карренбауэр рассказал, что НАТО постепенно стягивает силы к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «абсолютно недопустимыми» заявления германского министра.

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