Латвия отказалась менять миграционную политику на границе с Белоруссией после призыва ООН

Латвия отказалась менять миграционную политику на границе с Белоруссией, несмотря на призыв Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Латвии Марию Голубеву.

«Если бы мы впустили всех, кто пытается нелегально пересечь границу Латвии из Белоруссии, этот процесс длился бы несколько месяцев. Наши возможности по обеспечению всем необходимым лиц, ищущих убежища, были бы исчерпаны очень быстро», — заявила Голубева.

Министр внутренних дел Латвии отметила, что в некоторых ситуациях для мигрантов делаются исключения.

«Если пересечь границу пытается кто-то, кому действительно угрожает опасность, или, если, например, есть маленькие дети, то этих людей пропускают в Латвию», — пояснила Голубева.

По ее словам, латвийские пограничники ежедневно пресекают от 15 до 25 попыток незаконного пересечения границы.

«Иногда это одни и те же люди, которые однажды уже пробовали это сделать. Хотя мы сейчас и контролируем границу, важно продвигаться вперед с инфраструктурным проектом», — уточнила Голубева.

Под «инфраструктурным проектом» имеется ввиду строительство стены на границе с Белоруссией.

Ранее стало известно, что Польша отгородится забором от Белоруссии.