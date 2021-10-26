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Литва хочет заставить ЕС заплатить за забор на границе с Белоруссией

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Janis Laizans/Reuters

Глава МВД Литвы Агне Билотайте объявила, что страна в течении года закончит строительство забора на границе с Белоруссией, передает Delfi. По ее словам, Вильнюс будет добиваться того, чтобы Евросоюз участвовал в финансировании приграничных сооружений.

«Нам следует работать в этом направлении. Мы должны показать, аргументировать, почему это важно. Несмотря на это, пока решений нет, но мы уже приняли свои решения, и забор обязательно будет, он строится, работы ведутся <…> в течение года у нас будет этот забор», — добавила Билотайте.

Как отметила министр, у Литвы есть соглашение с ЕС по изменению миграционной политики на фоне кризиса с нелегалами на границе с Белоруссией, но Вильнюсу также необходима финансовая поддержка Брюсселя по этому вопросу.

«Литва приняла решение и уже строит физический барьер, и будет это делать. Думаю, что мы и в дальнейшем будем последовательно работать над тем, чтобы забор был закреплен как одно из таких важных средств. Продолжим последовательно работать над установлением физического барьера как одной из таких важных мер и будем стремиться к финансированию (со стороны ЕС)», — подчеркнула Билотайте.

Ранее сообщалось, что Польша решила стянуть дополнительные войска к границе с Белоруссией.

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