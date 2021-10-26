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Экс-советник Буша оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом

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Kevin Lamarque/Reuters

Вторая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, может состояться в не столь отдаленном будущем. Об этом в беседе с РБК рассказал советник президента Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

По его словам, возможная встреча может пройти как в формате полноценного саммита, так и в виде переговоров на полях международных мероприятий. Грэм напомнил, что по итогам июньского саммита в Женеве Байден предложил через полгода-год оценить результаты договоренностей, о которых лидеры двух стран условились во время переговоров.

«Прошло почти шесть месяцев с Женевы, так что я думаю, что два президента, возможно, поговорят, чтобы обменяться взглядами о том, что было сделано, что есть позитивного и что следовало бы изменить для улучшения взаимодействия между нашими двумя странами», — сказал он.

Грэм добавил, что не знает, с какой целью приезжала Виктория Нуланд в Москву, но «уверен в том, что вторая встреча наших президентов состоится не в далеком будущем».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что до конца текущего года не исключается возможность встречи Владимира Путина с Джо Байденом.

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