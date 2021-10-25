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Сын Трампа отомстил убившему украинского оператора Алеку Болдуину

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Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший выставил на продажу в своем интернет-магазине одежду с отсылкой к случайному убийству актером Алеком Болдуином украинского оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Insider.

Так, Трамп продает футболки и худи с надписью guns don't kill people, Alec Baldwin kills people («Пушки не убивают людей, Алек Болдуин убивает»). Стоимость одежды составляет от 28 до 40 долларов (от 1950 до 2790 рублей). Считается, что таким образом сын мог отомстить за насмешки над Трампом-старшим в сатирическом шоу и призывам ограничить продажу оружия.

Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что оружейник фильма «Раст», которая могла зарядить пистолет боевым патроном, удалила аккаунты в соцсетях.

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