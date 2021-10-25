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Американский генерал Ходжес заявил, что США нужно Черное море

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Vadim Ghirda/AP

Для дальнейшего сдерживания России необходимо сосредоточиться на усилении влияния в Черном море. Об этом он заявил в интервью украинскому каналу »Громадське телевидение» экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Это означает, что нам придется налаживать отношения и с Турцией. Мы должны мыслить стратегически: нам нужно Черное море для сдерживания России и Ирана, а еще — чтобы защищать наших союзников и друзей в регионе. Мы должны наладить двусторонние отношения между США и Украиной прямо сейчас», — объяснил Ходжес.

По словам военного, президенту США Джо Байдену необходимо признать, что в настоящее время у США нет четко сформулированной стратегии поведения в Черноморском регионе. Он отметил, такая концепция должна включать «дипломатическое давление, взаимодействие со всеми европейскими союзниками и экономические инвестиции». Отдельно он выделил вопросы, связанные с военным потенциалом.

Ходжес подчеркнул, что хотел бы видеть Украину и Грузию в качестве членов НАТО.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия альянса в Черном море.

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