Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме назвали неэффективной установку блокпостов в Севастополе 17:21
Авербух сообщил, что спектакль «Анна Каренина» с Медведевой состоится... 17:19
Нигматуллин: с игрой «Спартака» все не так, Витория недееспособен 17:18
Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и... 17:15
Джигурда предостерег Галустяна от повторения ошибок Зеленского 17:14
Попова предложила ужесточить штрафы за нарушение эпидемиологических норм 17:14
В Раде заявили, что украинским гражданам не угнаться за тарифами... 17:14
Россиянин взял пять кредитов, чтобы отдать мошенникам 9 млн рублей 17:08
Раскрыта тайна смерти детей от экспериментальной вакцины 50 лет назад 17:08
Чемпион Токио-2020 Белявский оценил игру «Зенита», «Спартака»... 17:02

Foreign Affairs назвал главную ошибку США в отношениях с Россией

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Власти США ошибочно считают, что на международной арене им следует сконцентрировать внимание на Китае и рассчитывать на упадок России. Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs заявили обозреватели Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор.

По их словам, Вашингтону необходимо отказаться от убеждения, что РФ «загнана в угол».

«Ее руководство не позиционирует себя подобным образом, напротив, Кремль видит себя центром силы в своем регионе и активным игроком в глобальном масштабе», — говорится в материале.

По мнению Кендалл-Тейлора и Кофмана, Россия давно не соответствует представлениям американского истеблишмента о себе, как о слабой, и становится «долговечной державой». Как отметили авторы, экономика этой страны значительно сильнее, чем кажется, за последние 30 лет ее человеческий потенциал заметно улучшился. Они указали, что помимо этого, технологии РФ всегда были на серьезном уровне, а в сфере ядерных вооружений Москва давно является главным соперником Вашингтона.

Кофман и Кендалл-Тейлор также выразили беспокойство укреплением сотрудничества Китая и России.

«Их совместное влияние на международной арене может быть намного больше, чем если бы они действовали по отдельности, что приумножит вызовы для США », — заявили они.

В связи с этим авторы считают, что Соединенным Штатам нужно повысить значение РФ в собственной внешней политике, увеличить военные расходы на противостояние с Москвой, а также сохранить российское направление в качестве главного приоритета для НАТО.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер призвал США как можно скорее наладить отношения с Россией, пока она еще больше не сблизилась с КНР. В своей публикации он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты ведут «холодную войну» на два фронта, что не позволяет стране реализовать имеющиеся стратегические ресурсы.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях