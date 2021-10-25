Foreign Affairs назвал главную ошибку США в отношениях с Россией

Власти США ошибочно считают, что на международной арене им следует сконцентрировать внимание на Китае и рассчитывать на упадок России. Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs заявили обозреватели Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор.

По их словам, Вашингтону необходимо отказаться от убеждения, что РФ «загнана в угол».

«Ее руководство не позиционирует себя подобным образом, напротив, Кремль видит себя центром силы в своем регионе и активным игроком в глобальном масштабе», — говорится в материале.

По мнению Кендалл-Тейлора и Кофмана, Россия давно не соответствует представлениям американского истеблишмента о себе, как о слабой, и становится «долговечной державой». Как отметили авторы, экономика этой страны значительно сильнее, чем кажется, за последние 30 лет ее человеческий потенциал заметно улучшился. Они указали, что помимо этого, технологии РФ всегда были на серьезном уровне, а в сфере ядерных вооружений Москва давно является главным соперником Вашингтона.

Кофман и Кендалл-Тейлор также выразили беспокойство укреплением сотрудничества Китая и России.

«Их совместное влияние на международной арене может быть намного больше, чем если бы они действовали по отдельности, что приумножит вызовы для США », — заявили они.

В связи с этим авторы считают, что Соединенным Штатам нужно повысить значение РФ в собственной внешней политике, увеличить военные расходы на противостояние с Москвой, а также сохранить российское направление в качестве главного приоритета для НАТО.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер призвал США как можно скорее наладить отношения с Россией, пока она еще больше не сблизилась с КНР. В своей публикации он отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты ведут «холодную войну» на два фронта, что не позволяет стране реализовать имеющиеся стратегические ресурсы.