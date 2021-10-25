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Африканский союз приостановил членство Судана в организации

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Carsten Reisinger/Global Look Press

Африканский союз принял решение и приостановил членство Судана в организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной для приостановки членства стал арест военными премьер-министра страны Абдаллу Хамдока.

Приостановка членства стала второй, она уже происходила в 2019 году.

Два года назад в стране был государственный переворот, в результате которого сместили и арестовали президента Омара аль-Башира, правившего Суданом 26 лет. Тогда к власти пришли военные, но уже через месяц они договорились с оппозицией создать переходное правительство на три года.

25 октября военные арестовали нескольких членов правительства, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Сейчас на улицах суданской столицы беспорядки, люди жгут покрышки, строят баррикады, зафиксированы стычки с военными. В столице страны наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом.

Ранее в посольстве заявили, что россиянам в Судане сейчас ничего не угрожает.

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