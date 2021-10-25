Парламент Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики

Парламент Татарстана отказался признавать законопроект, обязывающий ликвидировать должность президента республики. Решение было принято в ходе заседания Госсовета республики, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о региональной власти, который устанавливает общее для всех регионов название должности высшего должностного лица — глава субъекта РФ, а для высшего исполнительного органа — правительство субъекта Российской Федерации.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Крашенинникова выступает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Председатель комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству Альберт Хабибуллин, в свою очередь, заявил, что в республике не раз обсуждали этот законопроект. По мнению депутатов Госсовета Татарстана, проект закона «детально регламентирует формирование системы региональных органов государственной власти», однако у них возникли претензии к инициативе изменить должность главы региона. Парламентарии также выступили против участия федерального центра в формировании региональных органов исполнительной власти. Они полагают, что это противоречит Конституции РФ.