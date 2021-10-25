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Песков оценил возможность введения новых мер поддержки из-за коронавируса

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая ситуацию с распространением коронавируса в России, заявил, что на данном этапе в России принято достаточно мер поддержки населения.

По его словам, на данном этапе работает целый ряд способов поддержки бизнеса и населения, прежде всего семей с детьми.

«Ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и администрацией, и в кабинете министров, потому что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», — добавил он.

Ранее Песков рассказал, что российские власти не планируют вводить каких-то более жестких ограничений кроме уже объявленных в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом он указал на то, что вакцинация в России отстает от Европы, и спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 невозможно.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Такие меры уже принимались в мае: в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом был объявлен нерабочим период с 1 по 10 мая.

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Коронавирус 2019-nCoV
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