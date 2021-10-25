На Украине предложили наделить президента еще большими полномочиями

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за установление жесткой президентской республики. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украине».

«Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее», — сказал Данилов.

По его мнению, парламентско-президентский строй, который сейчас на Украине, может существовать «в условиях устоявшейся демократии». Он добавил, что в украинской истории не было периода, «когда без личности можно было сделать рывок вперед».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова политолога Дмитрия Корнейчука, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «унижаться» и поехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за нехватки газа в стране. По мнению аналитика, глава Украины готовит общественное мнение к тому, что переговоры с российским коллегой состоятся, потому что украинцы понимают, что впереди зима.