Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пострадавший на съемках фильма «Раст» режиссер Джоэл Соуза дал показания 12:50
Дарт Вейдер и штурмовики из «Звездных войн» пришли на похороны... 12:49
Появилось видео с моментом крушения самолета под Рузой 12:48
Двенадцать человек пострадали в результате стрельбы по демонстрантам... 12:45
Врачи достали паука из уха женщины 12:44
Гимнастка Мельникова рассказала, чего ей не хватало на чемпионате мира 12:42
Врач рассказала, как правильно пользоваться дезодорантом 12:41
«АвтоВАЗ» введет обязательные для покупки аксессуары 12:39
Голодающему в тюрьме Саакашвили оказали медикаментозную помощь 12:38
«Спасибо за смех»: звезды «Друзей» скорбят... 12:30

На Украине предложили наделить президента еще большими полномочиями

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за установление жесткой президентской республики. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украине».

«Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее», — сказал Данилов.

По его мнению, парламентско-президентский строй, который сейчас на Украине, может существовать «в условиях устоявшейся демократии». Он добавил, что в украинской истории не было периода, «когда без личности можно было сделать рывок вперед».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова политолога Дмитрия Корнейчука, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «унижаться» и поехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным из-за нехватки газа в стране. По мнению аналитика, глава Украины готовит общественное мнение к тому, что переговоры с российским коллегой состоятся, потому что украинцы понимают, что впереди зима.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях