Туркменбаши подарил президенту Казахстана коня и борзую

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подарил казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву коня и борзую собаку. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Сообщается, что Токаев прибыл с двухдневным визитом в Ашхабад, после чего он с коллегой посетил конный комплекс под Ашхабадом. Известно, что подаренные животные — ахалтекинский скакун по кличке Ганатлы (Крылатый) и туркменская борзая. Токаев поблагодарил туркменскую сторону за уважение, которое она продемонстрировала народу Казахстана, и за «прекрасные подарки». После этого лидерам государств показали шоу конных наездников.

Уточняется, что главы двух государств планируют обсудить 25 октября политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные вопросы. Также ожидается подписание пакета двухсторонних документов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что актер Джонни Депп, который озвучил снятый в Сербии мультсериал «Тупики», подарил президенту этой страны Александру Вучичу плюшевую игрушку в виде птички этого редкого вида.